Ukrajina nakoupila ze sbírky na konto ambasády zbraně za 600 milionů

Češi poslali na konto ukrajinské ambasády již téměř 700 milionů korun. Ukrajina vyčerpala z těchto prostředků zhruba 600 milionů na nákup zbraní. „Jakmile peníze dostaneme, hned za ně nakupujeme zbraně,“ řekl ukrajinský velvyslanec v Praze serveru Aktuálně.cz

„Nakupujeme to, co Ukrajina zrovna potřebuje a co mají čeští výrobci k dispozici. Jsme v těsné spolupráci jak s ministerstvem obrany, tak s českými výrobci a vždy si vybíráme z jejich seznamů zbraně, které zrovna v konkrétním okamžiku nejvíce potřebujeme,“ říká v rozhovoru velvyslanec Perebyjnis. (Aktuálně.cz)