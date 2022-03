Zelenský: situace zůstává přes dílčí úspěchy napjatá

Ukrajinský prezident Zelenský řekl, že i přes dílčí úspěchy armády zůstává celková sitace napjatá. Ukrajina dokázala, jak řekl Zelenský, vytlačit ruské jednotky z města Irpiň nedaleko Kyjeva, boje tam i v dalších částech země nicméně pokračují.

Ruská armáda stále drží sever Kyjevské oblasti pod svou kontrolou, snaží se podle něj přeskupit. Situace podle něj zůstává „velmi obtížná“ také v Černihivě, Sumách, Charkově, Donbasu a na jihu Ukrajiny, dodal.

Ukrajinský prezident ve svém videu opět vyzval ke zpřísnění sankcí vůči Rusku. Podle něj by mohla Evropa uvalit sankce na dodávky ruské ropy pouze v případě, že Moskva použije na Ukrajině chemické zbraně. Podle něj to ale není akceptovatelné, ropné embargo by vůči Moskvě mělo být učiněno již nyní. (ČTK)