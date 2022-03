Divadlo Bez zábradlí začne po pauze způsobené pandemií koronaviru v pátek opět hrát. Pražská scéna přerušila činnost koncem ledna v době, kdy byla velmi silná vlna pandemie a umělecké soubory se potýkaly s nařízenou karanténou a izolací.

Mnohá divadla rušila a přesouvala představení a také se obávala menšího zájmu diváků. Divadlo Bez zábradlí začne hrát 1. dubna a na druhou polovinu měsíce plánuje Festival Jiřího Menzela. ČTK to dnes sdělila mluvčí divadla Nikol Kouklová.

Divadlo v době, kdy mělo svou scénu zavřenou, hostovalo mimo Prahu a 4. března zahrálo benefiční představení Homérovy Iliady. Výtěžek ze vstupného divadlo věnovalo na pomoc Ukrajině.

Festival Jiřího Menzela odložený z února se uskuteční od 23. do 28. dubna. Týden věnovaný tvorbě tohoto filmového i divadelního režiséra zahájí slavnostní večer, na kterém bude přítomna řada kolegů a osobností, které s Jiřím Menzelem spolupracovali. Jeho manželka Olga Menzelová představí Nadační fond Jiřího Menzela.

Program festivalu nabídne čtyři divadelní představení, tři filmové projekce za účasti herců Jánose Bána a Zdenka Svěráka, diskusní panely, biografickou výstavu s názvem Rozmarné cesty Jiřího Menzela.

V neděli 24. dubna budou ve foyer divadla vystavena ocenění Zlatého medvěda a Oscara, které Jiří Menzel získal za režii snímků Skřivánci na niti a Ostře sledované vlaky.

Festival uvede romantickou komedii Další roky ve stejnou dobu a komedii z divadelního prostředí Bez roucha aneb Ještě jednou zezadu. Historie tohoto kusu sahá až do Činoherního klubu, kde ji původně nastudovali a Menzel ji převedl do Divadla Bez zábradlí. Od prosince roku 2000 na této scéně měla 285 repríz. Dalšími inscenacemi na programu festivalu jsou tituly Blbec k večeři, kterou se otevíralo divadlo v Paláci Adria v roce 1998 a která má přes 900 repríz, a nejdéle uváděná inscenace této scény, titul Kdes to byl(a) v noci. (ČTK)