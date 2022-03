Obnovený brněnský spolek Vesna se oficiálně vrací do prostor v Údolní ulici v Brně, kde před více než 150 lety vznikl. Prostory zapůjčené od města budou zatím sloužit hlavně jako zázemí dětských skupin pro ukrajinské děti do šesti let.

Poslouží ale i jako centrum péče a vzdělávání pro rodiče těchto dětí.

Spolek Vesna nyní organizuje pomoc pro rodiny, které uprchly před válkou na Ukrajině. ČTK to řekli náměstek primátorky Jiří Oliva (ČSSD) a iniciátorka obnovy spolku Vesna Kamila Zlatušková.

„Mimořádná rada města dnes rozhodla o výpůjčce budovy pro spolek Vesna. Jednání probíhala ještě před začátkem války na Ukrajině, nyní jsme věci urychlili, protože spolek se velmi angažuje v pomoci maminkám i dětem z Ukrajiny. Situaci s umisťováním malých dětí z Ukrajiny do školek je potřeba rychle řešit, protože kapacity chybí,“ uvedl Oliva.

V domě, na který se v 19. století složily tehdejší členky spolku, a který je nyní v majetku města, mají vzniknout nejen dětské skupiny pro ukrajinské děti od dvou do šesti let, ale celé centrum pomoci. „Plánujeme vytvoření ukrajinského vzdělávacího a integračního centra spojeného s dětskými skupinami a výukou pro jejich matky. Působit by tam neměly jen pedagožky, ale i terapeutky, které dokáží s dětmi i jejich maminkami komunikovat v rodném jazyce. Řada dětí si z útěku před válkou přináší silné trauma,“ řekla iniciátorka obnovy spolku Vesna Kamila Zlatušková, která je i členkou jeho nové správní rady.

Její vztah ke spolku Vesna je velmi silný, Zlatuškové babička Hana Zlatušková byla hybatelkou obnovy spolku po roce 1989 a také jeho první porevoluční starostkou. Po smrti Hany Zlatuškové v roce 2013 se ale spolek dostal do potíží, postupně ukončil většinu aktivit a před dvěma lety skončil v konkurzu. V té době také skončil nájem v domě v Údolní ulici.

„Musela jsem do toho vstoupit, nemohla jsem nechat Vesnu úplně zaniknout. Podařilo se mi sehnat investora, pražského podnikatele Miloše Vančuru, který je zakladatelem fondu Czech Capital Fund Sicav. Ten je ochoten pomoci s obnovou Vesny a vyrovnat stávající dluh, který bývalé vedení spolku vytvořilo,“ uvedla Zlatušková. V nové správní radě spolku je kromě ní například i slovenská politička a herečka Magdalena Vášáryová, spisovatelka Kateřina Tučková či poslankyně Marie Jílková (KDU-ČSL).

První aktivitou spolku bylo před rokem spuštění Šatníku pro samoživitelky a rodiny v nouzi. Po napadení Ukrajiny ruskou armádou začal pod vedením Barbory Antonové zejména shromažďovat hmotnou pomoc pro rodiny prchající před válkou. Ten se ale do Údolní ulice stěhovat nebude, zůstane v současných prostorách Moravské galerie v Husově ulici. Budova v Údolní ulici bude sloužit jako centrum péče pro předškolní děti z Ukrajiny a také jako zázemí pro adaptační a terapeutickou činnost. V první fázi by do skupiny ve Vesně mohlo začít chodit 50 dětí, postupně jich může být až 250. (ČTK)