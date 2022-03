Finsko k dnešku ukončilo vlakové spojení Helsinky–Moskva. Poslední vlak do Helsinek – a do EU – přijel včera v noci. Denně vyprodaným vlakem do Finska přijíždělo na 700 Rusů. Těm nyní k přímé cestě do EU zbývají silnice – pokud mají vízum. (AFP)