Duna si připsala sedmého Oscara díky hudbě Hanse Zimmera. Skladatel si cenu nemohl převzít osobně, a tak mu jej dcera předala v hotelu v Amsterdamu. Byly dvě hodiny ráno a Zimmer měl na sobě župan.

It’s 2am in Amsterdam, and my daughter Zoë woke me up to go to the hotel bar. Wow!! #Oscars pic.twitter.com/VlwnrElkaL

— Hans Zimmer (@HansZimmer) March 28, 2022