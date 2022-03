Neslyšící herec Troy Kotsur, který získal Oscara za výkon ve filmu Coda, při přebírání ceny popsal, jak chtěl při nedávné návštěvě Bílého domu naučit prezidentský pár sprostá slova. „Raději jsem si to ale rozmyslel,“ řekl do smíchu publika. První dáma poté zveřejnila video z návštěvy.

To Marlee, Troy, Emilia, Daniel, and the entire cast of CODA – the Rossi family will always live in our hearts.

Thank you for an afternoon filled with so much 🤟🏻💕 pic.twitter.com/QIWtLSMLr5

— Jill Biden (@FLOTUS) March 25, 2022