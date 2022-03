Oscara pro nejlepší animovaný film získal animovaný snímek Encanto. Předaly ho herečky, které ztvárnily hlasy disneyovských princezen Cinderelly (Lily James), Jasminy a Ariel.

"I am so proud to be a part of a film that puts beautiful, diverse characters in front and center—and that people everywhere are seeing themselves in the film."

An emotional moment as @Encanto wins Best Animated Feature Film. https://t.co/TZLBRpIUHo #oscars pic.twitter.com/EqAlNb9JjK

— ABC News (@ABC) March 28, 2022