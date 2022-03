V rozhovoru s ruskými novináři prezident Zelenskyj tvrdí, že Ukrajinci v jednom z prvních ruských konvojů na začátku invaze našli slavnostní uniformy určené na přehlídku. „Bylo by to legrační, kdyby to nebylo tragické. Tanková přehlídka na Majdanu třetí nebo čtvrtý den války,“ řekl.