Andrej Babiš se podle premiéra Fialy snaží postavit české občany proti Ukrajincům. „Máme morální a lidskou povinnost pomáhat. Je to ale i pragmatická věc. Musíme to zvládnout, aby to nepřinášelo sociální problémy,“ řekl Fiala v České televizi.

Podle premiéra vláda pomáhá všem. Pokud by nesnažilo řešit příchod uprchlíků, znamenalo by to katastrofu pro Českou republiku. Špatná ekonomická situace souvisí, jak říká Fiala, se zadlužováním, za které jsou odpovědné minulé vlády.

„My lidem pomáháme. Reagujeme tak, aby naše opatření neznamenalo více škody než užitku,“ řekl premiér. Podle něj vláda ale občanům pomáhá, bude řešit například zvyšování dávek pro lidi, pro které je zdražování nejvíce problematické.