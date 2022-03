Česká republika bude Ukrajině dál dodávat zbraně, řekl premiér

Česko bude dál dodávat zbraně na Ukrajinu. V ČT to řekl premiér Petr Fiala. „Musíte dodávat to, s čím ukrajinští vojáci umí pracovat, co znají, co je na místě opravitelné,“ řekl k otázce dodávek těžkých zbraní Kyjevu.

Západ se podle něj snaží dodávat i „nejtěžší techniku“ jako tanky a letadla.

Ukrajinci právě po těžké technice volají. Západ přímo doručuje protitankové i protiletecké střely i další vybavení, Slovensko se chystá poskytnout svůj protivzdušný komplet dalekého dosahu S-300, který dokáže ochránit širší okolí jednoho velkého města či aglomerace.

Některé těžké zbraně získává Ukrajina jinými cestami. Na jedné z takových iniciativ se podílí i české ministerstvo obrany.

K jednacímu stolu se podle Fialy ruský diktátor Putin posadí až v momentu, kdy uvidí, že jinou možnost nemá.