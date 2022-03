Ministr školství Gazdík chce předložit návrh opatření, aby se ukrajinští uprchlíci naučili co nejdříve česky. Řekl to v rozhovoru pro ČTK. Podle Gazdíka je příchod utečenců výzvou. Na začleňování uprchlíků bude podle ministra do konce srpna potřeba 5,2 miliardy korun.