Gazdík v dubnu předloží plán na výuku češtiny pro uprchlíky

Ministr školství Gazdík chce předložit návrh opatření, aby se ukrajinští uprchlíci naučili co nejdříve česky. Řekl to v rozhovoru pro ČTK. Podle Gazdíka je příchod utečenců výzvou. Na začleňování uprchlíků bude podle ministra do konce srpna potřeba 5,2 miliardy korun.

Během měsíce od začátku ruské invaze na Ukrajinu přišlo do Česka zhruba 300 tisíc uprchlíků, polovinu tvoří děti.

„Pro české školství je to (začlenění uprchlíků) obrovská výzva a já už teď obdivuji tu kreativitu, se kterou k tomu učitelé a ředitelé i zřizovatelé škol přistoupili a jakým způsobem se o to starají,“ řekl ministr školství Petr Gazdík (STAN).

„V případě, že by skutečně, tak jak udávají migrační teorie, více než polovina Ukrajinců zůstala, tak moje generace takzvaných Husákových dětí má třeba po problému s důchodovou reformou,“ dodal ministr.

Integrace ale bude podle něj obtížná, Česko podle něj čekají perné měsíce. „My si uvědomujeme, jak je to náročné. Na druhou stranu nečekejte, že u toho nebudou žádné problémy,“ řekl. „Všechny migrační studie říkají, že dvě procenta jsme schopni začlenit v pohodě, u třech už mohou nastat nějaké problémy. A to nevíme, jestli je tomu konec,“ uvedl ministr školství Gazdík.

Příští nebo přespříští týden by se podle něj vláda měla zabýval opatřením na výuku češtiny pro uprchlíky. Podle něj se vedle škol musí do výuky zapojit i jazykové školy nebo neziskové organizace.

„Budou se na tom podílet i samosprávy, bude to stát i něco z rozpočtů škol. V některých věcech se všichni budeme muset uskromnit,“ řekl. „Prostě jsme ve válečném stavu. Nemůže za to vláda Petra Fialy, nemůže za to nikdo z českých politiků. Může za to (ruský prezident) Vladimír Putin, který se rozhodl napadnout jiný suverénní stát (Ukrajinu),“ popsal ministr školství. (ČTK)