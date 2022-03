Americký prezident Joe Biden sdílel na svém twitterovém účtu svoji řeč, kterou dnes pronesl v Polsku. Jeho tým ji opatřil titulky v ruštině a část z proslovu mířila i k Rusům: „Vy nejste náš nepřítel. Americký lid stojí s vámi a s lidmi v Ukrajině, kteří jste pro mír,“ řekl.

To the Russian people: You are not our enemy.

The American people stand with you and the brave citizens in Ukraine who want peace. pic.twitter.com/gsbtNYLKDt

— President Biden (@POTUS) March 26, 2022