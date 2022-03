Jezdec Formule 1 Mick Schumacher po těžké nehodě v kvalifikaci nenastoupí do zítřejší Velké ceny Saúdské Arábie. Po incidentu byl převezen do lékařského centra a následně do nemocnice. “Mick je po nehodě fyzicky v pořádku,” uvedl tým Haas, za který syn sedminásobného šampiona F1 Michaela Schumachera závodí. (Formula 1)

Mick Schumacher will miss the Saudi Arabian GP after a huge accident in qualifying.

That Mick is physically well after the crash is another reminder of the strength and safety of modern F1 cars for which we are incredibly thankful#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/qhLcw0elb7

— Formula 1 (@F1) March 26, 2022