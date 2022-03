Bílý dům upřesnil, že americký prezident Joe Biden svými slovy nevyzýval ke změně režimu v Rusku. „Myšlenkou bylo, že Putinovi nelze dovolit uplatňovat moc nad svými sousedy nebo regionem.“ Biden v sobotu odpoledne při návštěvě polské Varšavy prohlásil, že ruský prezident nemůže zůstat u moci. Rusové dnes opakovaně bombardovali západoukrajinské město Lvov. (AFP)

