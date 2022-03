Americký prezident Biden má projev před zhruba tisícovkou lidí v Královském paláci v Polsku. „Nebojte se,“ vyzval shromážděné Poláky i uprchlíky z Ukrajiny. „Překonáme brutalitu této nespravedlivé války“. Biden také řekl, že svět se musí připravit na dlouhý boj. Ukrajině napadené Ruskem pak vzkázal: „Stojíme při vás“. Podle amerického prezidenta neexistuje ospravedlnění pro ruskou invazi na Ukrajinu, Rusy ujistil, že je nepovažuje za nepřátele, protože podle něj je invaze dílem Kremlu.

#BREAKING Biden says in Warsaw speech that world must prepare for 'long fight ahead' pic.twitter.com/sOdOdVjGCH

— AFP News Agency (@AFP) March 26, 2022