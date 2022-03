Aktivisté polili v sobotu dopoledne pěti litry rudé barvy schody u ruské ambasády v Praze.

Today early morning in front of the Russian embassy iin Prague , one mont since the Russian invasion of Ukraine. Photo afp / michal cizek pic.twitter.com/pYyo5k0q9u

