Ruská armáda podle ukrajinského ministerstva obrany poškodila památník holokaustu Drobickij Jar. V roce 1941 zde nacisté zmasakrovali na 20 tisíc lidí, většinou Židů. (Kyiv Independent)

⚡️Russian forces damage Holocaust memorial outside Kharkiv.

The Ministry of Defense said that the Russian troops hit the memorial in Drobytsky Yar, a ravine where, according to different estimates, from 16,000-20,000 people, mostly Jews, were massacred by Nazi troops in 1941.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 26, 2022