Ukrajinské město Černihov je podle starosti „zcela zničené“, ruská invazní vojska podle něj zabila na 200 civilistů. Podle starosty Vladyslava Atrošenka je „jednodušší spočítat budovy, které se dochovaly“. Více než polovina z 285 tisíc obyvatel města podle starosty odešla. (Kyiv Independent)

⚡️Chernihiv mayor: City 'completely destroyed,' 200 civilians killed.

According to Vladyslav Atroshenko, “it is easier to count those buildings that have survived” in Chernihiv, a regional capital in northern Ukraine. More than half of the city’s 285,000 residents had left.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 26, 2022