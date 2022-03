Bubeník Foo Fighters Taylor Hawkins náhle zemřel

V padesáti letech náhle zemřel bubeník skupiny Foo Fighters Taylor Hawkins. Kapela měla vystupovat v kolumbijské Bogotě, když bez vysvětlení koncert zrušila deset minut před jeho začátkem. Příčinu smrti kapela neoznámila.

God bless Taylor peace and love to all his family and the band peace and love. 😎✌️🌟❤️🎶🌈☮️ pic.twitter.com/wn2izxn4Vd

— #RingoStarr (@ringostarrmusic) March 26, 2022