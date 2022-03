Vojáci převezli do Prahy těžce popálenou ukrajinskou holčičku

Čeští vojáci letecky dopravili z Polska do Prahy osmnáctiměsíční ukrajinskou dívku, která utrpěla popáleniny na 60 % těla. Na Ukrajině by jí nebylo možné poskytnout náročnou odbornou péči. Dítě je v péči českých lékařů v kritickém, ale stabilizovaném stavu.

