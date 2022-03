Ruská vojska zajala starostu Slavutyče Jurije Fomičeva. Obyvatelé ukrajinského města ležícího nedaleko černobylské zóny protestují v ulicích, městská rada se odmítá podřídit okupantům, kteří rozhánějí demonstraci střelbou do vzduchu.(NV.u)

The #Russian military is trying to disperse a rally in #Slavutych, they are shooting in the air and throwing stun grenades, the head of the #Kyiv regional administration Oleksandr #Pavlyuk said.

He also said that the military kidnapped the head of the city, Yuriy Fomichev. pic.twitter.com/y3ZwlZAQ6g

