Indická vláda vytáhla do boje proti cigaretám. Do roku 2025 chce snížit užívání tabáku o 30 %. Lehké to však nebude. V Indii podle statistik žije nejméně 275 milionů kuřáků, nejvíc na světě hned po Číně. A mnohá už existující pravidla jsou běžně porušována – třeba zákaz prodeje „kusovek“. (SCMP)