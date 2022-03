Lipavský: ČR jako předsedkyně Rady EU zdůrazní Ukrajinu

Podle ministra zahraničí Lipavského se do českého předsednictví v Radě EU víc promítne téma Ukrajiny: rekonstrukce země po ruské invazi, podpora ukrajinských evropských aspirací. Ministr také věří, že se v EU podaří pokrýt náklady na pomoc ukrajinským uprchlíkům.

Rámcová témata za Lipavského resort jsou silná, odolná a udržitelná Evropa. Česko bude Radě EU předsedat v druhé polovině roku.

Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN) původně za priority předsednictví označil vypořádání se s následky koronavirové krize, politiku související se změnami klimatu a řešení problematiky migrace a bezpečnosti. Po ruské invazi na Ukrajinu priority aktualizoval, Česko se podle něj zaměří především na energetickou nezávislost na Rusku, obrannou spolupráci a válečné uprchlíky z Ukrajiny.

„Rámcová témata za ministerstvo zahraničí jsou silná Evropa, odolná Evropa a udržitelná Evropa. Zároveň jednou z geografických priorit bylo Východní partnerství. Do aktivit již připravených více promítneme ukrajinské téma,“ řekl Lipavský. „Uděláme i některé aktivity navíc, setkání,“ uvedl. „Budou to aktivity, které budou směřovat k rekonstrukci Ukrajiny, k podpoře ukrajinských evropských aspirací,“ dodal.

Není jasné, v jaké fázi se válka na Ukrajině během předsednictví bude nacházet. Není tedy možné konkrétně všechny aktivity popsat. Bek nedávno uvedl, že by součástí programu předsednictví mohlo být uspořádání mezinárodní dárcovské konference. „Je to jedna z myšlenek. Nyní hledáme vhodnou formu,“ řekl Lipavský bez bližších podrobností.

Česko podle Lipavského plně podporuje vstup Ukrajiny do EU. Předsednictví je především o neformálním vlivu v EU, míní ministr. Tento vliv předsednické země spočívá v tom, že může na řadě jednání do určité míry někdy i ovlivnit jejich agendu, zmínit konkrétní záležitosti. „To může přispívat k tomu, aby se Ukrajině dařilo lépe v tom procesu (vstupu do EU),“ dodal.

Po boku s Estonci, Chorvaty, Poláky či Slovinci

Podle šéfa české diplomacie existuje silná skupina států, která otázku členství Ukrajiny v bloku vnímá podobně. Před pondělním zasedáním ministrů zahraničí zemí EU se na tom na neformálním setkání shodl například se šéfy diplomacií Estonska, Chorvatska, Slovinska či Polska.

„Hlavním úkolem je zůstat aktivní, namotivovaný a k tomu tématu se neustále vracet. Aby to nebylo jenom určité emocionální vzepětí, které potom klesne, ale abychom v tom dlouhém procesu, kterým ze své podstaty vstup do EU je, zůstali aktivní, otázku neustále zvedali. A je to právě i o tom neformálním vlivu,“ konstatoval ministr.

Jakožto předsednická země bude mít Česko v určitých aktivitách oproti normálu výraznější postavení. Konkrétním příkladem je podle Lipavského to, že taková země je vyzývána k tomu, aby přednášela své příspěvky jako jeden z prvních států na jednáních. „Nám to potom dává možnost nastavit směr diskuse, vnést do ní argumenty, které my považujeme za důležité,“ dodal ministr. (ČTK)