Japonské ministerstvo zdravotnictví začíná chystat očkování proti covidu 4. dávkou vakcíny. Zatím řeší, jak přesně by vypadalo a u koho by 4. dávka byla potřeba. Očkovalo by se zřejmě vakcínami od Pfizeru a Moderny, jichž si teď Tokio zajistilo 145 milionů dávek. (Kjódó)