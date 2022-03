USA letos dodají do Evropy 15 miliard metrů krychlových LNG

USA letos dodají do EU 15 miliard metrů krychlových LNG, oznámily obě strany. Cílem pro následující roky bude 50 miliard kubíků ročně.

„Jde o to, abychom co nejdříve nahradili ruské dodávky. K tomu bude potřeba dostat se na úroveň 50 miliard LNG ze Spojených států, což se podaří do roku 2030. Budou učiněny kroky, aby se plyn postupně omezoval,“ prohlásil americký prezident Joe Biden po jednání s lídry EU.

„To není v rozporu s cíli klimatické konference a s cílem nulových emisí. Budeme budovat infrastrukturu pro zesílené a odolné dodávky. Poskytuje to zároveň příležitosti. Podpoří to směřování k čisté energetice,“ doplnil Biden.

„Naše sankce ukazují, že když jednáme společně, jsme silnější. Budeme posilovat spolupráci v oblasti humanitární i bezpečnostní, ale i v energetice. Spolupráce s USA v ochraně dat a soukromí,“ doplnila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

„Potřebujeme partnerství pro vymanění se ze závislosti na Rusko, ale i pro zelenější budoucnost. Infrastruktura, kterou využíváme dnes pro plyn, může být v budoucnu využita pro vodík,“ dodala Leyenová.