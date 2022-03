Obětí války na Ukrajině je příliš mnoho na to, aby to šlo pochopit, jsou příliš blízko na to, aby jejich nářek šlo neslyšet, a jsou příliš často fotografované na to, abychom je mohli nevidět. A co ještě jsme se za měsíc války dozvěděli o světě kolem nás i o nás samotných?