Co vás čeká v dnešním tištěném vydání?

– Co o nás prozradil měsíc války a co nás čeká, až boje skončí

– Ves Nikoly Šuhaje hostí tisíce uprchlíků

– Madeleine Albrightová: Imigrantka, která z USA měnila dějiny

– V čem se mýlí generační mýty a do jakého nebezpečí nás mohou přivést

– Špičky EU jednají o embargu na plyn a ropu z Ruska. Odříznutí se dá ustát