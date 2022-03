Kanada by mohla do konce roku zvýšit export ropy a zemního plynu. V případě ropy by se export zvýšil až o 300 tisíc barelů za den. U plynu by zvýšení odpovídalo ekvivalentu 100 000 barelů ropy denně. Kanada tím chce snížit závislost EU na Rusku. (BBC)