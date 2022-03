Po ruské invazi na Ukrajinu Čína ještě přidala na své už tak horečné honbě za uhlím. Závazek uhlíkové neutrality do roku 2060 je nadále vytesán do ideologické zdi. Ovšem jak pravil Si Ťin-pching: „Nemůžeme zahodit to, co nás krmí teď, když ještě nemáme v kapse to, co nás bude krmit v budoucnosti.“