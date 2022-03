Čína o ruských záměrech nevěděla s předstihem, uvedlo tamní ministerstvo obrany

Čína podle svého ministerstva obrany nevěděla s předstihem o záměru Ruska zaútočit na Ukrajinu. Ministerstvo podobné domněnky označilo za snahu pošpinit Čínu. Ministerstvo rovněž odmítlo, že by Čína podcenila varování ze strany Spojených států, že se Rusko chystá zaútočit na Ukrajinu.

Uvedla to agentura Reuters.

Čína je považována za jednoho z nejbližších spojenců Moskvy. Peking se na Valném shromážděním OSN zdržel při hlasování o rezoluci, která odsuzovala ruský útok proti Ukrajině. Na začátku března deník The New York Times napsal, že čínští představitelé požádali ruskou vládu, aby invazi sousední země nespustila před koncem zimních olympijských her v Pekingu.

Alianční lídři na dnešním summitu NATO vyzvali Čínu, aby se „zdržela jakékoli podpory ruského válečného snažení“ a ani nepomáhala Moskvě obcházet přijaté sankce. Není jasné, v jaké míře je Peking ochoten vyhovět žádosti Moskvy o podporu v hospodářské a vojenské rovině.

Podle expertů by se Moskva a Peking mohly pokusit o vytvoření alternativního systému mezinárodních plateb v případě, že by Rusko nemohlo využívat stávající systém SWIFT. (ČTK)