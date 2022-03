Stoltenberg: NATO posílí svoji přítomnost na Východě. Vzniknou čtyři nové jednotky

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg řekl, že aliance odsouhlasila čtyři nové jednotky na východním křídle svého území, tedy na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. „NATO tak bude mít jednotky od Balstkého moře až po Černé,“ řekl.

Jednotky NATO jsou už nyní v Polsku a pobaltských státech, ve slovenské jednotce bude i několik set českých vojáků. Stoltenberg to řekl na tiskové konferenci. Šéfem NATO Stoltenberg zůstane o rok déle, než byl zvolen, a to do září 2023. Summit prodloužil jeho mandát kvůli ruské invazi na Ukrajinu, informuje agentura Reuters.

NATO také podle Stoltenberga Ukrajině dále pomůže se zajištěním kybernetické bezpečnosti a s ochranou před hrozbami chemického, biologického, radiologického a jaderného charakteru.

Summit podle premiéra Fialy ukázal naprostou shodu v podpoře Ukrajině.