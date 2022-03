Na jih Moravy přišlo tolik školou povinných dětí, že by naplnily celý ročník

Od začátku války na Ukrajině se na jihu Moravy registrovalo více než 18 000 lidí. Je mezi nimi tolik dětí školního věku, že by naplnily celý jeden ročník ve školách v kraji.

Vedení Jihomoravského kraje tak nyní hledá kapacity i způsoby, jak dětem prchajícím s rodiči před válkou umožnit pokračování školní docházky. Novinářům to dnes řekli náměstek hejtmana pro vzdělávání Jiří Nantl (ODS) a ředitelka Vzdělávacího institutu pro Moravu (VIM) Leona Sapíková.

„Počet zatím registrovaných uprchlíků už má nyní stejný efekt jako příchod celého jednoho populačního ročníku do školství. A to lze předpokládat, že řada uprchlíků se zatím vzhledem k bezvízovému styku neregistrovala. Bude tak problém odhadnout kapacity na příští školní rok. Kromě míst ve školách potřebujeme i lidi, kteří nám jako učitelé pomohou situaci zvládnout,“ uvedl Nantl.

Podle informací, které krajský úřad shromáždil, by sice teoreticky jihomoravské školy dokázaly všechny žáky a studenty pojmout, problém je, že volné kapacity jsou často na jiných místech, než kde jsou uprchlíci ubytovaní. Více než polovina registrovaných utečenců z Ukrajiny momentálně bydlí v Brně, kapacity jsou ale volné v jiných částech kraje. Nabídka míst ve školách by měla navíc odpovídat i možnému pracovnímu uplatnění pro rodiče těchto dětí, ve většině případů jde spíš o matky. Podle údajů od samotných škol je v kraji 8860 míst na prvním stupni a 4800 míst na druhém stupni základních škol.

„Zcela ale chybí kapacity v mateřských školách, klíčovým opatřením bude vznik adaptačních skupin, na jejich financování připravuje dotační program ministerstvo školství. V základních školách, kam by spadala asi největší část dětí, přicházejí v úvahu různá řešení, od navyšování počtu míst ve třídách až po zřizování nových tříd,“ uvedl Nantl s tím, že kraj momentálně všechny možnosti prověřuje.

Kraj momentálně hledá také další učitele. Na portálu www.EducationJobs.cz tak vzniká databáze českých učitelů se znalostí ukrajinštiny i ukrajinských učitelů, kteří do kraje přišli a mohli by se do výuky zapojit.

Podporu kraj nabízí také samotným ředitelům škol. „Přicházejí děti, které neumí česky a je třeba je začlenit do výuky. Proto od příštího týdne spouštíme reflexivní semináře pro ředitele škol, kde mohou sdílet svou zkušenost a kterých se zúčastní i zástupci škol, kde mají se začleňováním dětí cizinců zkušenosti. Seminář se setkal s velkým ohlasem, rychle se zaplnil, proto vypíšeme brzy další termíny,“ dodala Sapíková.

Další semináře se zaměří na metodiku výuky češtiny jako druhého jazyka, vznikají také materiály pro školy o aktuálních opatřeních ve školství i materiály pro ukrajinské učitele popisující reálie českého školství. Krajští radní chtějí na tyto aktivity vyčlenit přibližně dva miliony korun, většina se jich bude uskutečňovat prostřednictvím organizací zřizovaných krajem, jako je VIM nebo střediska volného času. (ČTK)