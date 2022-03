Žantovský: Albrightová se zasloužila o demokratizaci východní Evropy

Vzpomínka Michaela Žantovského: Madeleine Albrightová se zasloužila o demokratizaci východní Evropy po studené válce, byla velkou postavou amerických i českých dějin. Bývalá ministryně zahraničí USA, česká rodačka, zemřela dnes ve věku 84 let.

ČTK to ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, který se s Albrightovou přátelil a přeložil také její paměti.

„Nemůžu si odmyslet, že byla velkou postavou amerických i našich moderních dějin, že se nesmírně zasloužila o demokratizaci naší části Evropy po konci studené války a zastavení války v bývalé Jugoslávii, že nám pomohla navázat velmi úzké styky se Spojenými státy a že nám samozřejmě pomohla při vstupu do NATO,“ uvedl Žantovský, který v minulosti působil jako mluvčí prezidenta Havla. Podle něj blízký vztah, který měl Havel se svými americkým protějškem Billem Clintonem, byl zčásti také zásluhou Albrightové. Clinton si Albrightovou vybral jako šéfku diplomacie v roce 1996 a tento post zastávala poslední čtyři roky jeho administrativy. Byla první ženou v tomto úřadu a do té doby také nejvýše postavenou političkou v amerických dějinách.

Žantovský, který se s Albrightovou přátelil, na ni bude vzpomínat také jako na blízkého člověka, s kterým se znal více než 30 let. „Ona byla nesmírně vřelá a věrná kamarádka,“ poznamenal. „Madeleine znala mou rodinu, mé děti a já znal její sourozence a její dcery. „Obě rodiny se společně navštěvovaly v USA i Praze, Žantovský s rodinou jezdil i na farmu, kterou měla Albrightová ve Virginii nedaleko od Washingtonu. „Těžko se mi o tom dnes mluví, ale je to pro mě hezký kus života, jedno z velkých důležitých přátelství v mém životě,“ doplnil.

Žantovský s bývalou americkou političkou udržoval kontakty až do současnosti. Od vypuknutí pandemie covidu-19 před dvěma lety se osobně neviděli, protože se Albrightová podle Žantovského izolovala ve svém domě ve Washingtonu a nechodila ven. „Ale právě proto jsme si vytvořili takový rituál a volali jsme si každou neděli poslední dva roky a povídali jsme si, co je nového, s kým jsme mluvili, co dělají naše děti, vnoučata,“ řekl Žantovský. Naposledy s Albrightovou mluvil před více než 14 dny, poslední dva týdny mu nezvedala v neděli telefon. „Já jsem pak začal mít tušení, že něco není v pořádku. (…) Měl jsem z rozhovorů pocit, že slábne, ale přičítal jsem to jejímu věku. Ale že je na tom opravdu špatně, jsem nevěděl,“ dodal. (ČTK)