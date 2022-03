Dospělí podle lékařů zapomínají na přeočkování proti tetanu

Dospělí podle lékařů zapomínají na pravidelné přeočkování proti tetanu. Pro zachování maximální ochrany je třeba vždy po 15 letech, od 60 let za deset let. V tiskové zprávě o tom informoval jeden z výrobců vakcíny.

V Česku byl podle dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) jeden případ tetanu naposledy zaznamenán v roce 2019 a předtím po jednom také v letech 2015 a 2016.

První vakcínu proti tetanu dostávají dvouměsíční děti a poté postupně další v doporučených intervalech až do dospělého věku. Bakterie Clostridium tetani, která nemoc způsobuje, se běžně vyskytuje ve střevech lidí nebo hospodářských zvířat a její spory se s exkrementy dostávají do půdy, v níž přežívají i několik let.

Nakazit se lidé mohou při hlubších poraněních, která byla znečištěná právě kontaminovanou půdou. Přenos je pravděpodobnější u velkých, hlubokých ran nebo popálenin nebo u pacientů s otevřenými ranami. V ranách se spóry bakterie mění zpět na aktivní bakterie, které produkují neurotoxin, jed, který působí na nervový systém.

První příznaky se objevují za tři až 21 dní. „Zpočátku se onemocnění projevuje neklidem, pocením a pocitem namožených svalů. Následně se objevují křeče, typicky nejprve postihující obličejové nebo žvýkací svaly,“ popsal praktický lékař Michal Lazák.

Křeče postupně zesilují, objevují se i u zádového svalstva a způsobují prohnutí celého těla do oblouku. „Mohou vyústit až do zlomenin obratlů, případně natržení svalů. Popsané projevy onemocnění probíhají za plného vědomí a jsou velmi bolestivé,“ dodal. U některých pacientů může nemoc končit i smrtí.

V evropských zemích je onemocnění vzácné, závažné průběhy a úmrtí odborníci zaznamenávají zejména v rozvojových zemích s nízkou úrovní zdravotnictví a hygieny.

Vakcína je součástí povinného očkovacího kalendáře. První dostávají dvouměsíční děti, další tři dávky v odstupu několika měsíců obsahuje takzvaná hexavakcína. Pátá dávka se pak podává mezi pátým a šestým rokem a šestá mezi desátým a jedenáctým rokem. Přeočkovat by se pak měli dospělí zhruba v 25 letech, poté kolem 40 a 55 let. Po šedesátce doporučují lékaři vakcínu opakovat jednou za deset let. (ČTK)