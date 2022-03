Předměstí amerického města New Orleans zasáhlo nebezpečné tornádo. Zachytila ho kamera místní stanice WDSU. Hned poté byly na zasaženém území patrné výrazné škody a poničení budov. Nejméně jeden člověk zemřel. (NBC)

LARGE tornado in New Orleans on ⁦@wdsu⁩ sky camera: pic.twitter.com/XqUyq2FwmF

— Trevor Birchett ⚡️ (@weathertrevor) March 23, 2022