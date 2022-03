Bidenova mluvčí má koronavirus, do Evropy s prezidentem nepoletí

Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová dnes na Twitteru informovala, že měla pozitivní test na koronavirus, takže nebude doprovázet prezidenta Joea Bidena při jeho nadcházející návštěvě Evropy. Biden měl test negativní.

Psakiová uvedla, že se s prezidentem v pondělí setkala dvakrát, ale udržovali si odstup. Prezident se podle ní nechal také otestovat a výsledek byl negativní. Psakiová zároveň napsala, že díky očkování má mírné příznaky a bude pracovat z domova.

Americký prezident ve středu odlétá do Evropy, kde bude se spojenci jednat o pokračující ruské invazi na Ukrajinu. Ve čtvrtek se Biden setká v Bruselu se zástupci Severoatlantické aliance, Evropské unie a zemí G7 a v pátek se přesune do Varšavy. Na sobotu je naplánováno bilaterální setkání s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Půjde o Bidenovu třetí návštěvu Evropy od jeho nástupu do úřadu loni v lednu. (ČTK)