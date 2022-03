Evropským stromem roku se stal polský dub Dunin

V letošním ročníku soutěže Evropský strom roku zvítězil polský kandidát dub Dunin. Dnes to v Bruselu oznámila Nadace Partnerství, která soutěž pořádá. Stříbrnou i bronzovou příčku obsadily také duby, španělský a portugalský.

Polský dub Dunin. Foto: Evropský strom roku

Česká Zpívající lípa skončila osmá z 16 soutěžících, uvedl v tiskové zprávě David Kopecký z Nadace Partnerství.

Dub Dunin je jeden z největších a nejznámějších stromů v Bělověžském pralese. Jeho stáří se odhaduje na 400 let, měří přes 13 metrů a v obvodu má zhruba 4,5 metru. Roste na okraji pralesa v obci Narew. Do evropského kola postoupil jako vítěz polské národní ankety, v mezinárodní konkurenci jej podpořilo 179 317 Evropanů.

Strom nese jméno Dunin na počest běloruského básníka a dramatika Vincenta Dunina Marcinkiewicze, předtím byl znám jako Strážce pralesa. V Polsku se stal inspirací pro řadu umělců, figuroval na přebalu hudebního alba, v několika filmech a reportážích či na obrazech.

Dnešní rozložitý tvar je důsledkem úderu blesku, který stromu polámal větve. Obec kvůli nedobrému zdravotnímu stavu stromu uspořádala sbírku na ošetření stromu, ve které se podařilo vybrat na jeho záchranu asi 10 000 zlotých, v přepočtu přes 50 000 korun.

Český zástupce – takzvaná Zpívající lípa z Telecího na Svitavsku – získal 28 649 hlasů. Již dříve se stala symbolem obce, její stylizovaná podoba se dostala v roce 2003 do jejího znaku.

K lípě staré asi 700 let se vztahuje několik pověstí. Podle té nejznámější přepisoval stařeček Jiroušek v dutém kmeni Nový zákon. Při tom zpíval žalmy a zpěv, který se mísil s šuměním listí, se nesl krajem a dal údajně vzniknout přízvisku lípy. Pověst existuje ve více variantách, mezi spisovatele, kteří ji zahrnuli do svého díla, patří například Alois Jirásek nebo Teréza Nováková. Jiná verze z druhé poloviny 18. století vypráví, že místní hospodář, český bratr, očekával návštěvu evangelického faráře ze Slezska. Vyhlížel ho z lípy, propadl se ale do dutiny a následkem pádu ohluchl. V lípě pak trávil čas a prozpěvoval si žalmy. Druhé přízvisko lípy se odvíjí od rodu Lukasů, kterým statek patřil do roku 1915.

V letošním ročníku organizátoři vyřadili po ruské invazi na Ukrajinu ze soutěže Rusko. Její dubový reprezentant by jinak skončil na čtvrtém místě. Celkové výsledky nabízí web www.evropskystromroku.cz.

Soutěž Evropský strom roku pořádá česká Nadace Partnerství. Za jedenáct let se soutěže zúčastnilo více než 1100 stromů a hlasovalo přes tři miliony podporovatelů. Jediným českým prvenstvím doposud zůstává vítězství Chudobínské borovice z Vysočiny z roku 2020.