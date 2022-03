38. ročník multižánrového studentského festivalu FAMUFEST se bude konat od 30. 3. do 3. 4. 2022 v pražských Vršovicích. Festival zahájí nový český film Kdyby radši hořelo, který byl uvedený na festivalu Berlinale.

Kdyby radši hořelo s Miroslavem Krobotem v hlavní roli. Foto: Bontonfilm

Během pěti dní od 30. března do 3. dubna se pražské Vršovice stanou středobodem kulturního dění. Návštěvníci festivalu se mohou těšit celkem na 62 studentských filmů, přednášek z filmového prostředí, koncerty kapel progresivní scény a i na speciální festivalové pivo.

Letošní ročník tradičně veřejnosti nabídne setkání s nejaktuálnější tvorbou studentů Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze.

Letošní ročník festivalu zahájí absolventský snímek Adama Kolomana Rybanského Kdyby radši hořelo, který měl v únoru premiéru na mezinárodním filmovém festivalu Berlinale v sekci Panorama.

Na festival bylo přihlášeno celkem 62 studentských snímků, které byly pro účely projekcí rozděleny do bloků podle společných, výrazných témat. Během jedné projekce tak divák zhlédne typově i žánrově rozdílné snímky. Diváci se tak mohou těšit na blok Gin & Tonic, který přináší tu správnou hořkosladkou ochutnávku studentské tvorby. Cukr & Bič představí různé pohledy na mezilidské vztahy – partnerské, přátelské, ale i rivalské. Pod názvem bloku Pejsek & Kočička se skrývají snímky, se kterými se vydáte na cestu do neznámých míst, do luk, polí, lesů, možná za hranice geografické, ale i ty vaše. Filmy zařazené v bloku Guns & Roses pojí podobnost se stavem změněného vědomí, avšak bez faktického požití omamných látek.

Speciální blok Modrá & Žlutá názvem odkazuje k barvám ukrajinské vlajky. Představí filmy z archivu FAMU zaměřující se na ukrajinsko-ruské vztahy. Ústředními motivy filmů jsou příběhy lidí, kteří i navzdory bezohlednosti a krutosti mocných mají touhu žít, milovat a radovat se tak jako každý z nás.

Kromě studentů a profesorů z pařížské La Fémis na FAMUFEST dorazí i německá režisérka Leonie Krippendorf. V pátek večer uvede projekci svého filmu Smyčka, doplněnou o Q&A. Mladou režisérku můžete znát například díky filmu Léto v Kreuzbergu, který byl nominován v sekci Generation na Berlinale.

SVĚT HUB a kulturní centrum Vzlet budou hostit festivalové přednášky a workshopy. Ve spolupráci s platformou Cinergy proběhne debata na téma možností evropských koprodukcí s producentkami Klaudií Smieja-Rostworowskou, která stojí za filmy jako Ada či Šarlatán, a Dyveke Graver, jejíž poslední produkovaný snímek Nejhorší člověk na světě je nominovaný na Oscara.

Zástupci platformy Audionaut rozeberou fenomén podcastingu, proběhne panelová diskuze na téma výuky herního designu a představí se i iniciativa Ne!musíš to vydržet, která se věnuje konsentu a vhodnému chování (nejen) na akademické půdě.

Café V Lese a Ankali ožijí hudbou progresivních českých interpretů, jako jsou Metastavy, Mutanti hledaj východisko, Good Times Only nebo Oliver Torr.

Kompletní program najdete na famufest.cz.