Pokračující ukrajinsko-ruská jednání podle zainteresovaných skýtají naději. Stanoviska Kyjeva a Moskvy se podle nich sbližují. Ukrajina by se vzdala NATO výměnou za EU a bezpečnostní záruky. Otázka ale je, jak jsou garance reálné a co by bylo s Krymem a Donbasem. Přinášíme detaily.