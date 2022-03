Zelenskyj v rozhovoru s ČT odmítl ruské ultimátum

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s ČT řekl, že Ukrajina nesplní ruské ultimátum pro ukončení bojů. Moskva mimo jiné požaduje, aby Kyjev uznal poloostrov Krym jako součást Ruska nebo aby se Ukrajina vzdala ambic vstupu do NATO.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: ČTK

„Nebudeme schopni tomu vyhovět. Nemůžeme to v případě ultimáta udělat. Ukrajina ho nesplní,“ potvrdil.

Zelenskyj také ocenil odhodlání Ukrajinců v boji proti Rusku. „Každý vidí, že jsou to sami lidé, kdo zemi brání. Není to sice jediný, ale je to ten nejdůležitější poklad, který máme,“ řekl.

Nedávnou návštěvu českého, slovinského a polského premiéra v Kyjevě označil za statečnou.

Rozhovor s ukrajinským prezidentem pořídil zpravodaj ČT Michal Kubal společně s novináři Evropské vysílací unie. (ČT)