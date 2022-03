V ukrajinském Charkově zemřel přeživší několika koncentračních táborů Boris Romančenko. Jeho dům zasáhla střela, jeho byt vyhořel. Bylo mu 96 let. Informovala o tom organizace, která má na starost památku obětí tábora v Buchenwaldu. (Buchenwald.de)

Boris Romantschenko survived the concentration camps #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora and #BergenBelsen. Now he has been killed by a bullet that hit his house in #Charkiv, #Ukraine. He was 96 years old. We are stunned. pic.twitter.com/ZZIK2OdbAu

— Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora (@Buchenwald_Dora) March 21, 2022