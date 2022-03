Developer nabídl Praze zdarma budovu pro centrum pro uprchlíky z Ukrajiny

Asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky by se mohlo přestěhovat z Kongresového centra Praha (KCP) do bývalého sídla Komerční banky ve Freyově ulici ve Vysočanech. Budovu městu zdarma, včetně úhrad za energie, nabídl její vlastník, developerská firma Central Group.

Pokud se do Vysočan centrum nepřestěhuje, Praha nabídnutou budovu využije pro jinou pomoc uprchlíkům. Na dotaz ČTK to dnes řekli pražští radní Jan Chabr (TOP 09) a Milena Johnová (Praha Sobě). Centrum slouží společně pro Prahu a Středočeský kraj. Vyjádření společnosti Central Group ČTK shání.

O stěhování bude v úterý jednat magistrátní krizový štáb. Jedním z důvodů stěhování je předsednictví ČR v Evropské unii, jehož akce se budou zčásti konat v budově KCP.

„Dostali jsme nabídku od společnosti Central Group ‚ která vlastní objekt bývalé Komerční banky. Developer nám jej nabídl do bezplatné výpůjčky i s úhradou nákladů na energie. Teď bude na nás, jakým způsobem tuto nabídku využijeme,“ řekl Chabr.

Provozovatelé centra v KCP nejsou se stěhováním podle Johnové úplně „v ladu“. Důvodem je velké množství uprchlíků, které denně centrum odbaví, a s tím spojené komplikace, kdy by navíc na čas muselo být jeho fungování přerušeno. „Nápor na centrum je obrovský. Už stěhování z Mariánského náměstí, kde to bylo všechno v miniatuře ve srovnání s KCP, bylo náročné,“ řekla.

V případě, že by se centrum z KCP nestěhovalo, budovu ve Vysočanech by mohly ve spolupráci s městem využít nevládní organizace. „Připravily by v tom objektu centrum podpory Ukrajincům, které by bylo velmi rozmanitého rázu, a to počínaje rozdělováním humanitární pomoci přes právní poradny po psychosociální pomoc. Nabídku určitě využijeme,“ řekla.

Asistenční centrum pro pomoc ukrajinským uprchlíkům v KCP odbavilo v neděli 1400 lidí, zhruba o tisícovku méně než před týdnem. Středisko, které je společné pro hlavní město a Středočeský kraj, pomohlo od začátku ruské invaze více než 49 000 uprchlíkům před ruskou invazí na Ukrajinu. (ČTK)