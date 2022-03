Babiš: Dneškem se potvrdilo, že kauza Čapí hnízdo je vykonstruovaný politický proces

Expremiér Babiš řekl, že se dneškem se potvrdilo, že je kauza Čapí hnízdo vykonstruovaný politický proces. U soudu chce prokázat, že nic trestného neudělal.

Babiš podání žaloby „u 15 let staré pseudokauzy“ považuje za zcela zjevný účelový pokus o jeho kriminalizaci. „Nebýt v politice nikdo by se tím nikdy nezabýval, protože se nic nestalo. Nikomu nevznikla žádná újma, dotace, i když na ni byl nárok, byla vrácena,“ uvedl. „Nikdy jsem nic trestného neudělal, ani v minulosti, ani v politice, kde mám čistý stůl. A to prokážu i u soudu,“ dodal. (ČTK)