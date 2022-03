Slovensko je podle premiéra Hegera připraveno pomoci Česku s náporem uprchlíků

Slovensko je podle premiéra Eduarda Hegera připraveno pomoci České republice s náporem ukrajinských uprchlíků. Nyní je Slovensko pro běžence tranzitní zemí. Heger to dnes řekl na konferenci o uprchlické krizi v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, kterou v únoru napadla ruská armáda.

Český premiér Petr Fiala minulý týden uvedl, že Česko je na samé hranici počtu uprchlíků, který je bez větších problémů schopno absorbovat.

„Pokud bude například Česká republika potřebovat, umíme ty lidi přijmout na Slovensku,“ upozornil předseda slovenské vlády.

Hranice Slovenska z Ukrajiny od začátku bojů překročilo na čtvrt milionu lidí, o status dočasného útočiště jich v zemi požádalo zhruba 44 700. Mnoho ukrajinských běženců po příchodu na Slovensko pokračovalo do dalších evropských zemí například za příbuznými.

„Momentálně jsme tranzitní zemí. Ukrajinští občané jdou do dalších zemí, do České republiky, do Německa, zřejmě za vidinou lepšího života. Kvalita života je v těchto zemích vyšší,“ řekl Heger.

Ukrajinští uprchlíci by mohli podle Hegera na Slovensku začít pracovat na pozicích, které zaměstnavatelé nedokázali delší dobu obsadit. „Máme 80 000 volných pracovních míst. Zvládneme absorbovat lidi, kteří zde chtějí pracovat. Je to smutné pro Ukrajinu, ale pro Slovensko je to dobrou zprávou, protože se budou moci obsadit místa, které jsme obsadit dlouho neuměli,“ řekl Heger.

Na začátku března Česko vyslalo policisty na Slovensko na pomoc s registrací uprchlíků z Ukrajiny, čeští vojáci na severu Slovenska postavili pro běžence humanitární základnu. (ČTK)