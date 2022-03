Váleční uprchlíci z Ukrajiny budou moci od příštího týdne pracovat v Česku bez pracovního povolení. S vízem ke strpění se mohou o místo ucházet volně, firmy je budou moci přijmout na jakoukoliv pozici.

Příchozí budou moci získat také novou humanitární dávku 5000 korun na zajištění potřeb a základního vybavení pro začátek života v ČR. Počítá s tím takzvaný lex Ukrajina, který začíná platit. Jde o tři normy na pomoc válečným uprchlíkům. Normy upravují přidělování ochrany a víz, zaměstnávání, sociální zabezpečení, přístup ke zdravotní péči či ke vzdělávání. Vláda předlohy schválila 9. března, o týden později je přijala Sněmovna a minulý čtvrtek je podpořil i Senát a podepsal prezident. Nová pravidla začínají platit vyhlášením ve Sbírce zákonů. Její část s touto legislativou se rozešle v pondělí 21. března.

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. Od té doby do Česka podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) dorazilo na 270 000 lidí. Polovinu tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy, zopakoval dnes Rakušan. Podle vyjádření některých hejtmanů se už počet příchozích pohybuje kolem 300 000. Víz ke strpění ministerstvo vnitra vydalo přes 200 000.

Cizinci ze zemí mimo EU v Česku většinou potřebují zaměstnanecké a modré karty či povolení k zaměstnání. Nemusí je mít migranti, kteří smějí v ČR žít trvale. Podle nového zákona mají uprchlíci z Ukrajiny s vízem ke strpění stejné postavení jako přistěhovalci s povolením k trvalému pobytu. O povolení tak nemusejí žádat. Práci si mohou hledat přímo, nemusí chodit na úřad práce. Hlásit se mohou třeba na inzerát. Podle podkladů k normě se běženci budou moci zapsat i do evidence nezaměstnaných. Úřady práce jim pak budou poskytovat poradenství a při splnění podmínek i podporu a případně také rekvalifikaci a příspěvky na zaměstnávání.

Podle expertů na problematiku integrace by příchozí neměli končit v nízkokvalifikovaných profesích a Česko by mělo jejich vzdělání co nejvíc využít. Mělo by proto uznávání kvalifikací zjednodušit a urychlit a také posílit kurzy češtiny, radí odborníci.

Úřad práce nabízel dnes na svém webu 342 000 volných míst. Tři čtvrtiny z nich byly pro lidi bez vzdělání či se základním vzděláním. Zhruba 13 350 pozic bylo pro vysokoškoláky a 23 600 pro pracovníky s maturitou. Celkem 8800 pozic bylo ve zdravotnictví a 2200 ve vzdělávání. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) několikrát zopakoval, že uprchlíci z Ukrajiny si nemusí práci hledat přes prostředníky a na zaměstnávání příchozích se také zaměří inspekce práce. Jurečka pohrozil sankcemi při nerovném zacházení.

Od příštího týdne mohou lidé s vízem ke strpění žádat také o novou humanitární dávku 5000 korun. Mají na ni nárok za měsíc, v němž získali vízum. K vyřízení mohou využít aplikaci, kterou ministerstvo práce podle své mluvčí Evy Davidové spustí v pilotním provozu v pondělí. Po týdenním otestování a doplnění by pak mělo být možné humanitární podporu vyřídit i bez návštěvy úřadu práce. Má to proces urychlit a ulevit přetíženým úřadům. Dávku bude možné v případě potřeby pak pobírat ještě dalších pět měsíců, bude o ni ale nutné pravidelně žádat.

Zákon o zaměstnávání a sociálním zajištění válečných uprchlíků z Ukrajiny má platit do konce března příštího roku. (ČTK)