Sankce nezmění situaci na bojišti ze dne na den, ekonomicky se ale Rusko vrátí o dvacet let zpátky, řekl guvernér ČNB Jiří Rusnok. „Rusko je ekonomicky odepsané nejméně na jednu generaci. A možná jsem optimista, to se nedá přežít,“ řekl. Putin podle něj vstoupí do historie jako člověk, který zemi nejprve zvedl, ale poté úplně zničil. (Česká televize)