„Chci se zeptat nadnárodních společností, které stále spolupracují s Ruskem nebo v Rusku: jak s nimi můžeme dál obchodovat? Jak můžete krmit, obsluhovat a platit ty, kteří to udělali?“ napsal ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba k fotce zničeného divadla v Mariupolu. (Twitter)

These are the ruins of the Drama Theater in Mariupol, where hundreds of civilians hid. Inhuman Russian war crime. I want to ask multinational companies still working with or in Russia: how can you keep doing business with them? How can you feed, serve, and pay those who did this? pic.twitter.com/TCt9EzhKtU

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 19, 2022