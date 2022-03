Papež František překvapil návštěvou 19 ukrajinských dětí, které utekly před boji ve své zemi a nyní se o ně starají v dětské nemocnici Bambino Gesù v Římě, píše Reuters. Podle Vatikánu se v nemocnici od začátku války léčilo už asi 50 dětí.

Pope Francis visited Ukrainian children in the #Vatican hospital

19 children who arrived from #Ukraine after the start of the war were hospitalized there. pic.twitter.com/6ttVQeWjBp

— NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2022